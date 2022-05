Zorko o prvih potezah SDS: Cilj je čim dlje obdržati oblast v svojih rokah in oblast nad RTV

Ljubljana, 19. maja - Analitik Andraž Zorko v predlogu SDS za razpis posvetovalnih referendumov o zakonu o vladi in zakonu o RTV vidi predvsem "pragmatičen cilj čim dlje obdržati oblast v svojih rokah in oblast nad RTV". A ocenjuje, da je SDS v svojih potezah bolj ali manj osamljena, nastajajoča koalicija pa še bolj odločna v svojih korakih na poti do nove vlade.