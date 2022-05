Bruselj z več novimi opomini Sloveniji

Bruselj, 19. maja - Evropska komisija je danes Sloveniji poslala več drugih opominov, ker v nacionalno zakonodajo ni ustrezno prenesla evropskih zakonodajnih rešitev. Opomini se nanašajo na področja, kot so energetska učinkovitost stavb, ravnanje z radioaktivnimi odpadki, zaščita živali, odprti podatki in zaščita avtorskih pravic, so sporočili iz Bruslja.