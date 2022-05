DNK-analiza trupla iz Donave potrdila, da gre za pogrešanega Mateja Periša

Beograd, 19. maja - Mrtvi mladenič, ki so ga v sredo v Donavi v bližini Beograda našli mornarji, je pogrešani Splitčan Matej Periš. To je potrdila DNK-analiza, so danes sporočili iz srbskega notranjega ministrstva. V Beograd se je takoj po novici, da so v Donavi našli truplo mladeniča, odpravil oče Nenad Periš.