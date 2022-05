Spar Slovenija namenil donacijo otrokom z učnimi in bralnimi težavami

Ljubljana, 19. maja - V sklopu projekta Sparbeceda je podjetje Spar Slovenija namenilo 10.000 evrov trem ustanovam, ki pomagajo otrokom z učnimi in bralnimi težavami. Donacijo so prejeli Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Iris, Zavod Mavrični bojevniki in društvo Bravo, so sporočili iz podjetja.