V Mariboru zaganjajo nov krog participativnega proračuna

Maribor, 19. maja - V Mestni občini Maribor po uspešni izvedbi v zadnjih dveh letih zaganjajo nov cikel izvedbe participativnega proračuna, ki omogoča občankam in občanom soodločanje o porabi dela javnega denarja. Za naslednji dve leti je v ta namen danih milijon evrov, danes pa so začeli zbirati predloge občank in občanov.