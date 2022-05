Za razvoj zdravila za dečka Urbana prodali že polovico srečk

Ljubljana, 19. maja - Fundacija CTNNB1 - Koraki za Urbana in društvo Palčica Pomagalčica že dober mesec zbirata sredstva za razvoj posebnega zdravila za dečka, ki se je rodil z gensko okvaro, zaradi katere ne more hoditi in govoriti. V ta namen prodajajo srečke, kot so danes sporočili, pa so jih doslej uspeli prodati okoli polovico.