Mladina o prevzemu oblasti (20. 5.)

Ljubljana, 20. maja - Grega Repovž v komentarju Imeli so prav piše o dejanjih in obnašanju trenutne vlade tik pred dokončnim imenovanjem nove. Po mnenju avtorja se tuji novinarji niso motili, ko so podvomili v to, da bo vlada pod vodstvom Janeza Janše pripravljena priznati izide volitev, zapustiti oblast in jo neovirano predati svojemu nasledniku.