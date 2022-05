Scholz: Za članstvo Ukrajine v EU ni bližnjic

Berlin, 19. maja - Ukrajinske prošnje za članstvo v EU kljub ruski invaziji ni mogoče obravnavati po posebnih pravilih, je danes dejal nemški kancler Olaf Scholz. "Na poti v EU ni bližnjic," je sporočil in dodal, da bi bilo v nasprotnem primeru to nepravično do držav Zahodnega Balkana. Zavzel pa se je za to, da unija poišče hiter in pragmatičen način pomoči Kijevu.