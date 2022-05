V kinoteki začetek festivala avdiovizualnih praks V-F-X Ljubljana

Ljubljana, 19. maja - S predavanjem o etiki kuriranja filma in videa kuratorke Katrin Mundt se bo popoldne v Slovenski kinoteki začel drugi mednarodni festival eksperimentalnih avdiovizualnih praks V-F-X Ljubljana. V treh festivalskih dnevih bodo predstavljene raznolike avtorske poetike, raziskovanja in eksperimentiranja na področju umetniškega videa in filma.