Svet EU in parlament dosegla dogovor o zakonodaji glede skladiščenja plina

Bruselj, 19. maja - Svet Evropske unije, v katerem so države članice, in Evropski parlament sta danes dosegla začasni dogovor o zakonodaji glede skladiščenja plina. Za države, ki nimajo lastne infrastrukture za shranjevanje plina, dogovor predvideva dostop do zalog drugih držav. Med državami brez tovrstne infrastrukture je tudi Slovenija.