V Plesnem teatru predstava Kaje Lin J. Avguštin na temo odtujenosti

Ljubljana, 19. maja - V Plesnem teatru Ljubljana (PTL) bo drevi predstava Kaje Lin J. Avguštin z naslovom Odtujenost. Plesna predstava govori o vezeh, ki človeka do neke mere določijo še pred rojstvom. Avtorica čuti odtujenost kot posledico pretirane in velikokrat nezavedne vpetosti v nek prostor, kot navezanost na osebe in celo čustva, so zapisali v PTL.