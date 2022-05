Pred piransko osnovno šolo odslej krožišče

Piran, 22. maja - Občina Piran je za izboljšanje prometne varnosti na območju pred Osnovno šolo Cirila Kosmača v Piranu zaključila investicijo v izdelavo sodobnega krožišča. Ta bo staršem, zaposlenim in ostalim krajanom olajšal obračanje vozil na koncu ulice pred šolo. Ob tem je občina uredila še 22 parkirnih mest, novo razsvetljavo in sanacijo dovoza do šole.