Livar lani za desetino povečal obseg prodaje in posloval z dobičkom

Ivančna Gorica/Črnomelj, 21. maja - V največji livarni železnih litin v Sloveniji, Livarju iz Ivančne Gorice, so v lanskem letu za desetino povečali obseg prodaje in zabeležili 1,4 milijone čistega dobička. Pri tem so dosegli raven poslovanja iz časa pred epidemijo, ki sicer večjega negativnega učinka na poslovanje ni imela, pravijo. Se pa zdaj soočajo z rastjo cen surovin.