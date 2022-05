Mediji: Vzdrževalci celjskega podjetja Vo-Ka zavrnili krivdo za tragično smrt deklice

Celje, 19. maja - Trije vzdrževalci celjskega podjetja Vo-Ka so na celjskem okrožnem sodišči zavrnili krivdo za tragično smrt sedemletne deklice, ki je v prometni nesreči na cesti med Vojnikom in Šmartnim v Rožni dolini v občini Celje umrla 5. julija 2015. Glavna obravnava se bo začela septembra, ko bodo obtoženi podali svoj zagovor, poročata Dnevnik in Večer.