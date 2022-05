Ljubljana, 19. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče promet oviran na uvozu Ljubljana/jug proti Malencam. Na gorenjski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Lescami in galerijo Moste proti Avstriji. Zastoji so na cestah Dol-Šentjakob in Pijava Gorica-Škofljica.