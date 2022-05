Začenja se festival Jazz Cerkno, spet na standardnem mestu in v standardnem terminu

Cerkno, 19. maja - Po dveh letih, ko se je festival Jazz Cerkno prilagajal izrednim razmeram z drugim terminom in manj primerno lokacijo, bodo glasbeniki in občinstvo od danes do sobote znova napolnili "Stari plac" v centru Cerknega. Sedemindvajseta izvedba festivala prinaša deset koncertov in številne obfestivalske dogodke.