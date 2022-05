Pahor se je na sprejemu poklonil zimskim športnikom

Ljubljana, 18. maja - Predsednik Borut Pahor je danes popoldan, ob zaključku zimske sezone 2021/22, tradicionalno priredil sprejem za športnice in športnike Smučarske zveze Slovenije. V nagovoru športnikom in športnicam je izpostavil, da so za ugled in prepoznavnost države vnovič naredili ogromno, so iz njegovega kabineta zapisali v sporočilu za javnost.