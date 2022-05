Evropske borze v rdečem, nafta in evro cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 18. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes znižali. Vlagatelje po poročanju francoske tiskovne agencije AFP skrbijo predvsem podatki o naraščajoči inflaciji, skrbi o recesiji in zaslužkih pa so povzročile tudi objave poslovnih poročil podjetij. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je znižal.