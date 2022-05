Konferenca za promocijo inženirskih poklicev med ženskami

Ljubljana, 18. maja - Udeleženci današnje konference o ženskah v poklicih znanosti, tehnologije, inženirstva, umetnosti in matematike so govorili o tem, kako v te poklice privabiti več žensk. V njih jih je namreč zaposlenih le med osem do 20 odstotkov, pri čemer se tiste, zaposlene v gospodarstvu, soočajo tudi z izzivi vključenosti in ovirami pri napredovanju.