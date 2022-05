Poslanci Gibanja Svoboda izstopili iz Kluba pomurskih poslancev

Ljubljana, 18. maja - Poslanci Gibanja Svoboda so izstopili iz novoustanovljenega Kluba pomurskih poslancev. Kot razlog so navedli namerno oviranje sprejetja zakonov bodoče koalicije s strani opozicije, ki je že na ustanovni seji DZ vložila več kot 30 zakonskih predlogov. To v Gibanju Svoboda razumejo kot nespoštovanje volje volivk in volivcev.