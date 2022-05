V pripravi vojaška strategija prožnega odvračanja, celostnega odziva in vztrajne odpornosti

Ljubljana, 18. maja - Vlada je sprejela informacijo o pripravi vojaške strategije Slovenije, ki kot temeljne usmeritve uveljavlja prožno odvračanje, celostni odziv in vztrajno odpornost. Dokument bo opredeljeval izvajanje vojaške obrambe in tako zapolnjeval dosedanjo vrzel med strateškimi dokumenti, so sporočili z ministrstva za obrambo.