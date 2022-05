Na strankarskih volitvah v ZDA poraz Trumpovega kandidata iz Severne Karoline

New York, 18. maja - V ameriških zveznih državah Severna Karolina, Pensilvanija, Idaho, Kentucky in Oregon so v torek potekale strankarske volitve za kandidate na novembrskih kongresnih in drugih vmesnih volitvah. Velikih pretresov ni bilo, odmeva pa poraz republikanca Madisona Cawthorna, ki uživa podporo bivšega predsednika Donalda Trumpa, v Severni Karolini.