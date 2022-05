Vlada sprejela spremembe načrta vaj v obrambnem sistemu

Ljubljana, 18. maja - Vlada, ki opravlja tekoče posle, je danes sprejela spremembe in dopolnitve načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2022. Z ministrstva za obrambo ob tem sporočajo, da se bo Slovenska vojska namesto odpovedanih enajstih udeležila dveh novo načrtovanih mednarodnih vaj na Poljskem in Madžarskem.