Zdravstveni inšpektorji v lanskem letu opravili skoraj 55.000 pregledov

Ljubljana, 18. maja - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela poročilo o delu zdravstvenega inšpektorata ministrstva za zdravje. Zdravstveni inšpektorji so v lanskem letu skupaj opravili skoraj 55.000 pregledov in odvzeli nekaj več kot 400 vzorcev različnih vrst proizvodov in materialov za laboratorijske analize, so sporočili z vlade.