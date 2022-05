Vreme: Razjasnilo se bo

Ljubljana, 18. maja - Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Goriškem in ob morju okoli 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo sončno in vroče, ponekod bo pihal jugozahodni veter. V soboto popoldne bodo predvsem v severni in vzhodni Sloveniji nastajale nevihte.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Alpami se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda k nam prehodno priteka nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči se bo razjasnilo, burja ob severnem Jadranu bo ponehala. V četrtek bo povsod jasno.