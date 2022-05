Poplave in plazovi v Indiji terjali vsaj 16 žrtev

New Delhi, 18. maja - Vsaj 16 ljudi je umrlo, več deset tisoč pa jih je moralo zapustiti domove, potem ko so hude poplave in plazovi v zadnjih štirih dneh prizadeli več indijskih regij. Meteorologi opozarjajo, da se bo močno deževje nadaljevalo še več dni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.