V Pliberku gledališka predstava o plebiscitu, pregnancih in dvojezičnih krajevnih napisih

Pliberk, 20. maja - V Pliberku na avstrijskem Koroškem bo prihodnji torek premiera gledališke predstave Veter v grapah Korotana. Predstava na primeru treh zgodovinskih mejnikov, koroškega plebiscita, vrnitve pregnancev in podiranja dvojezičnih tabel prikazuje življenjske zgodbe ljudi, ki so takrat živeli, in njihovo čustveno dojemanje teh dogodkov.

Premiera predstave, ki je nastala v produkciji Krščanske kulturne zveze (KKZ), bo 24. maja v Kulturnem domu v Pliberku. Po prvotnih načrtih bi morala biti krstna uprizoritev Vetra v grapah Korotana že predlani ob 100. obletnici koroškega plebiscita v mestnem gledališču v Celovcu, a je načrte prekrižala pandemija covida-19.

Avtor besedila je koroški Slovenec Martin Kuchling, ki na primeru treh zgodovinsko usodnih mejnikov (koroškega plebiscita leta 1920, vrnitve pregnanih koroških Slovencev po koncu druge svetovne vojne leta 1945 in podiranja dvojezičnih krajevnih napisov na avstrijskem Koroškem leta 1972) prikazuje, "kako hladen in viharen je bil veter oblasti in tedanjih političnih veljakov, ki je pihal v obraz slovenski narodni skupnosti na avstrijskem Koroškem in jo skušal tudi odpihniti, in kako dolgo so Slovenci ostali sami s travmo".

Kot je za slovensko uredništvo avstrijske televizije ORF povedal Kusching, predstava ni zgodovinski pogled, saj so v ospredju osebe, ki omenjene dogodke doživljajo, ki so živele v tistih časih, se na dogodke odzivale vsaka na svoj način. Na tak način se lahko vidi, kako se posameznik odloča v trenutkih, ko gre za življenje ali smrt ali ko gre za drugo stisko, je še dodal.

Sporočilo predstave je po njegovih besedah osebna raven, "da morda razumemo, zakaj se ljudje odločajo eni tako in drugi drugače. Da eni niso izdajalci, če popustijo pritisku, in drugi niso fanatiki, če se mu zoperstavijo".

Režiser predstave je Mihi Kristof-Kranzelbinder.

"Dramaturško sem se odločil proti linearnemu časovnemu poteku in izbral zaporedje: 1945, 1972, 1920. Zdelo se mi je prav, da postavim začetek na konec, da ob koncu gledam na osamljenega mladega človeka, ki je leta 1920 na začetku svoje poti, hkrati pa vem, da ga je že pohodila zgodovina. Ker glede tega ni začetka in ne konca. Ker več kot 100 let kasneje zdaj sedim tu, pišem, se čudim, kako hitro smo šli za 100 korakov nazaj in vem, da je v naši neposredni soseščini v Evropi sleherni dan zopet zmletih nešteto življenjskih usod," je o predstavi zapisal režiser.

Projekt se je v dveh letih močno spremenil. Iz gledališke predstave je nastala performativna gledališka instalacija. Čeprav se na prizorišču ne pojavlja v živo govorjena beseda, je v ospredje dogajanja postavljen človek, človek kot rezultat dogodkov, na katere neposredno nima vpliva, človek kot usoda med mlinskimi kamni zgodovine 20. stoletja, je objavljeno na spletni strani KKZ.

V predstavi igrajo Miran Kelih, Katharina Pajenk in Leonard Krušic. Ponovitvi Vetra v grapah Korotana bosta v sredo in četrtek ob 20. uri ter v petek ob 11. uri.