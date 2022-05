Z delom začenja specializirana enota avtocestne policije Koper

Postojna, 18. maja - S krajšo slovesnostjo v Postojni so danes po ljubljanski, mariborski in celjski specializirani enoti k delu pospremili še specializirano enoto avtocestne policije Koper. Delovala bo na območju, ki je glede na tranzitno in turistično lego, pa tudi strukturo prometa zaradi bližine dveh mednarodnih pristanišč, izjemno obremenjeno.