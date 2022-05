Stermeckijeva napoveduje nadaljevanje razvoja turizma na dobrih temeljih iz preteklih let

Ljubljana, 19. maja - Slovenski turizem je v preteklih letih zgradil trdne temelje in ima dobro osnovo za nadaljnji razvoj in rast, ocenjuje v. d. direktorice Slovenske turistične organizacije (STO) Ilona Stermecki. Z nedavno sprejeto novo turistično strategijo pa deležnike čaka še veliko dela in izzivov, je dejala.