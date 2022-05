Na Koroškem se s Festivalom solzic poklanjajo naravi in dediščini

Ravne na Koroškem, 20. maja - Po črtici Solzice pisatelja Prežihovega Voranca je poimenovan festival, ki so ga na Koroškem prvič organizirali leta 2014. Tudi letos se z njim poklanjajo naravni in kulturni dediščini Koroške, s posebnim poudarkom na vodi. Festival solzic odpirajo drevi na Šolskem centru Ravne, v soboto pa bo potekal ob Ivarčkem jezeru in v Kotljah.