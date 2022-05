Notarji in odvetniki pozdravljajo zakonske spremembe stranke SDS

Ljubljana, 21. maja - V notarski in v odvetniški zbornici pozdravljajo predlagane spremembe in dopolnitve zakonov o notariatu in odvetništvu, ki jih predlaga stranka SDS. Z novelo zakona o odvetništvu želi SDS urediti odpravo razlikovanj pri ureditvi plačila odvetniškega dela, z novelo zakona o notariatu pa celovito urediti digitalizacijo notarskih storitev.