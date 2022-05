Klinični inštitut za medicino dela ob 50-letnici v novih prostorih

Ljubljana, 18. maja - Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana danes obeležuje 50 let delovanja. Po večletnih prizadevanjih je inštitut v začetku 2020 s sredstvi ministrstva za zdravje v višini 4,2 milijona evrov pridobil sodobne delovne prostore v novi stavbi. Tako so se vse dejavnosti združile na eni lokaciji na Grablovičevi ulici.