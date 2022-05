Slovenija podpira odločitev Švedske in Finske za pridružitev Natu

Ljubljana, 18. maja - Slovenija v celoti spoštuje in podpira odločitev Švedske in Finske za pridružitev zvezi Nato, so danes sporočili s slovenskega zunanjega ministrstva, pri čemer so obe državi označili za najtesnejši partnerici zavezništva. Državama je čestital tudi predsednik Borut Pahor. Švedska in Finska sta prav danes vložili uradno prošnjo za sprejem v Nato.