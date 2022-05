Rusija napovedala uporabo novega laserskega orožja

Moskva, 18. maja - Ruske oblasti so danes sporočile, da bodo svoje vojaške sile v kratkem opremile z zmogljivimi laserji za sestrelitev brezpilotnih in lahkih letal. Tovrstni laserji naj bi postopoma nadomestili raketne sisteme za zračno obrambo, ki so bistveno dražji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.