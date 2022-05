Ministri na sredozemski konferenci o zaposlovanju mladih in žensk

Ljubljana, 18. maja - Ministri, pristojni za zaposlovanje, so na dvodnevni konferenci Unije za Sredozemlje (EUROMED) razpravljali predvsem o zaposlovanju in zaposljivosti najbolj ranljivih skupin, s poudarkom na mladih in ženskah. K podpori ustreznih socialnih politik in gospodarstva so se v Marakešu zavezali s potrditvijo deklaracije.