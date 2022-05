Varuh: Zdravstveno zavarovanje je iz vidika človekovih pravic najbolj pereče vprašanje

Ljubljana, 18. maja - Človekovo zdravje je ena od najpomembnejših vrednot in ena temeljnih prvin našega življenja, so po po torkovi seji sveta varuha človekovih pravic zapisali v pisarni varuha Petra Svetine. Število zadev s področja zdravstvenega varstva in zavarovanja se je glede na lansko poročilo zvišalo iz 393 na 568. Priprava poročila je sicer v zaključni fazi.