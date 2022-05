DEM z gradbenim dovoljenjem za geotermično elektrarno v Čentibi

Maribor, 18. maja - Upravna enote Lendava je Dravskim elektrarnam Maribor (DEM) izdala gradbeno dovoljenje za gradnjo geotermične elektrarne na vrtini v naselju Čentiba, ki bo služila kot demonstracijski projekt dobre prakse in bo omogočila povečanje izrabe geotermične energije. Za omenjeni projekt so prejeli tudi evropska in norveška sredstva.