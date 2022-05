V Novem mestu javna predstavitev regijskega načrta zaščite in reševanja ob železniški nesreči

Novo mesto, 22. maja - Na sedežu izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje v Novem mestu je do 17. junija na ogled predstavitev novega regijskega načrta zaščite in reševanja ob regijski železniški nesreči. Načrt prinaša niz protokolov, kako morajo pristojni ravnati in se odzivati v primeru železniških nesreč na Dolenjskem, so na omenjeni izpostavi pojasnili za STA.