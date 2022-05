Vedute krajev med Pohorjem in Bočem zdaj tudi v katalogu

Slovenska Bistrica, 18. maja - Potem ko so marca v Gradu Slovenska Bistrica odprli razstavo starih vedut iz obdobja med 17. in koncem 19. stoletja z naslovom Podobe krajev med Pohorjem in Bočem, so zdaj predstavili še katalog z naslovom Vedute. Tudi ta je nastal v sodelovanju umetnostnega zgodovinarja Ferdinanda Šerbelja ter zbiralca domoznanskega gradiva Primoža Premzla.