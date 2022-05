Juvanova v četrtfinalu v Strasbourgu

Strasbourg, 18. maja - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v drugem krogu turnirja v Strasbourgu z nagradnim skladom 203.024 evrov gladko premagala Nefiso Berberović iz Bosne in Hercegovine. Po uri in 21 minutah je bilo 6:2 in 6:3. Juvanova je 81. igralka sveta, njena tekmica v osmini finala pa na lestvici WTA zaseda šele 391. mesto.