Ljubljana, 18. maja - Zaživel je Center za mikroprocesno inženirstvo in tehnologijo Compete Univerze v Ljubljani, ki želi postati eden vodilnih regionalnih in evropskih centrov za mikrofluidne tehnologije. Po besedah koordinatorke projekta Polone Žnidaršič Plazl s fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo gre za enega večjih projektov ljubljanske univerze.