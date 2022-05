V Sloveniji po ocenah okoli 100.000 bolnikov z imunsko pogojenimi vnetnimi boleznimi

Ljubljana, 18. maja - Okoli 100.000 bolnikov v Sloveniji ima imunsko pogojene vnetne bolezni. Te za bolnike predstavljajo veliko breme in so neozdravljive, a so ob hitri diagnozi in zdravljenju obvladljive. V Sloveniji so bolnikom na voljo vsi moderni načini zdravljenja, so novinarski konferenci poudarili zdravniki in predstavniki društev za pomoč bolnikom.