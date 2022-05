Slovenija podpira odločitev Švedske in Finske za pridružitev Natu

Ljubljana, 18. maja - Slovenija v celoti spoštuje in podpira odločitev Švedske in Finske za pridružitev zvezi Nato, so danes sporočili s slovenskega zunanjega ministrstva, pri čemer so obe državi označili za najtesnejši partnerici zavezništva. Švedska in Finska sta prav danes vložili uradno prošnjo za sprejem v Nato.