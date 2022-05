Začelo se je zbiranje podpisov za državljansko pobudo Za Evropo brez krzna

Bruselj/Ljubljana, 18. maja - Organizacija Eurogroup for Animals je s svojimi člani in drugimi organizacijami danes začela zbirati podpise za evropsko državljansko pobudo Za Evropo brez krzna. V njej poziva EU k prepovedi reje živali za krzno in trženja izdelkov iz gojenega krzna. V enem letu bodo morali zbrati milijon podpisov.