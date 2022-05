Velenjska občina bo pripravila predlog nove ureditve Rudarske ceste

Velenje, 18. maja - Velenjska občina bo predvidoma do junija pripravila analizo in oblikovala predlog nove ureditve Rudarske ceste. Pred to odločitvijo so na cesti vzpostavili 14-dnevno začasno prometno ureditev in opravili različne meritve in analize, so za STA danes pojasnili na velenjski občini.