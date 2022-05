KGZS od nove vlade pričakuje posluh za kmete

Ljubljana, 18. maja - KGZS izbiro Irene Šinko za kandidatko za ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano označuje kot "pozitivno presenečenje", saj da je strokovna in pozna resor. Upa, da bo imela nova vlada posluh za kmete, ki so najšibkejši člen v prehranski verigi, ter pričakuje tudi regulacijo zaradi povečevanja stroškov, ki mu rast odkupnih cen ne sledi.