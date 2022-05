V civilni iniciativi kritični glede vključevanja javnosti v pripravo koprskega prostorskega načrta

Koper, 18. maja - V civilni iniciativi OPN Koper po meri ljudi so danes opozorili, da občani niso bili dovolj vključeni v nastajanje osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN). Prav tako pogrešajo jasno vizijo razvoja občine, je dejala Saša Petejan in dodala, da dokument zbuja občutek, da sledi parcialnim interesom in ne interesu občanov.