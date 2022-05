Informacijski pooblaščenec: Leto 2021 krojila epidemija in nekonsistentni odzivi oblasti

Ljubljana, 18. maja - Informacijski pooblaščenec je državnemu zboru posredoval poročilo za leto 2021, v katerem ugotavlja, da so življenje ljudi, s tem pa tudi njihovo delo, krojili ukrepi za zajezitev epidemije in njihove posledice ter stiske podjetij, posameznikov in drugih organizacij zaradi nekonsistentnih odzivov oblasti in nejasnosti glede izvajanja ukrepov.