Bruselj predlaga dodatno pomoč Ukrajini v višini do devet milijard evrov.

Bruselj, 18. maja - Evropska komisija v luči prizadevanj za pomoč in obnovo Ukrajini pri soočanju s posledicami ruske invazije predlaga novo izredno makrofinančno pomoč v višini do devet milijard evrov, je danes sporočila predsednica komisije Ursula von der Leyen. EU ima po njenem prepričanju odgovornost in strateški interes pri vodenju obnove Ukrajine.