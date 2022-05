Inšpektorji preverjajo prodajo sadja in zelenjave na stojnicah

Ljubljana, 18. maja - Zaradi stalne problematike pri izpolnjevanju zahtev različne zakonodaje inšpekcijske službe tudi letos že opravljajo nadzore nad prodajo sadja in zelenjave na stojnicah. Poseben poudarek je namenjen prodajalcem na stojnicah ob cestah, so sporočili iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in Finančne uprave RS.